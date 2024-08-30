Kocaeli'de otomobil çöp konteynerine çarparak takla attı

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 41 ACF 814 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızını kesemeyen araç, takla attı ve 20 metre boyunca sürüklendi.
VATANDAŞLARIN DİKKATİ OLAYI HABER VERDİ
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücü M.A.'yı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.
POLİS EKİPLERİ OLAYI ARAŞTIRIYOR
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kazanın oluş nedenlerini incelemeye aldı.