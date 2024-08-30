Kocaeli'de otomobil çöp konteynerine çarparak takla attı

Kaynak: İHA
Kocaeli'de otomobil çöp konteynerine çarparak takla attı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, aracıyla çöp konteynerine çarptıktan sonra takla attı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen araç, kazanın ardından durabildi. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 41 ACF 814 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızını kesemeyen araç, takla attı ve 20 metre boyunca sürüklendi.

VATANDAŞLARIN DİKKATİ OLAYI HABER VERDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücü M.A.'yı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti.

POLİS EKİPLERİ OLAYI ARAŞTIRIYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kazanın oluş nedenlerini incelemeye aldı.

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