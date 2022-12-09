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Yedinci kattan düşen Sedefnur ile ilgili flaş gelişme

Kocaeli'de, polis memuru erkek arkadaşı Ahmet Ata ile gittiği 7'nci kattaki evin balkonundan düşüp yaralanan ve tedavisi memleketi Sivas'ta süren Sedefnur Çağlar'ın (23), 11 ay sonra ilk kez ifadesi alındı. Çağlar'ın fizik tedavi gördüğü hastaneye giden naip hakimin tarafların avukatları ve psikolog eşliğinde aldığı ifade, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Gizlilik kararı nedeniyle Sedefnur'un ifadesine dair bilgi verilmedi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 16:40
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Kocaeli’de polis memuru arkadaşı Ahmet Ata ile gittiği evin yedinci kattaki evinden düşen Sedefnur Çağlar’un ifadesi 11 ay sonra hastanede alındı

Yedinci kattan düşen Sedefnur ile ilgili flaş gelişme
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Olay, 9 Ocak'ta Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet Ata ile birlikte polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti.

Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadınla alkol aldığı iddia edilen Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin balkonundan düştü. Sedefnur, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Hakkında idari soruşturma da başlatılıp, açığa alınan polis memuru Ahmet Ata, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Evin sahibi polis memuru O.Ç., idari soruşturma nedeniyle açığa alınıp, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay anında evde bulunan O.Ç.'nin kız arkadaşı E.Ş. ise emniyetteki ifadesi sonrası serbest kaldı. Kocaeli'de tedavisi tamamlanan Sedefnur, ailesinin isteği doğrultusunda ambulansla memleketi Sivas'a götürüldü. Çağlar'ın tedavisine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam edildi.

(Kaynak: DHA)

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