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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları: 7 tutuklama  

Kocaeli'de polis ekiplerince Körfez, İzmit ve Gebze ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şahıstan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.   

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 17:56
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları: 7 tutuklama  
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik 2 gün boyunca Körfez, İzmit ve Gebze ilçelerinde 4 farklı olayda toplam 16 şüpheli yakalandı.

16 şüpheliden 8'i, hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 8 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. M.B. isimli şahıs hakkında ev hapsi kararı verilirken, M.A.B., M.Y., H.P., B.A., A.C., R.E. ve Ö.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde 783 gram metamfetamin, 15 sentetik ecza, 3 gram sentetik kannabinoid, 3,73 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 33 bin 810 TL ele geçirildi. (İHA)

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