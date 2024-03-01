Kocaeli'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 61 Tutuklama

Kaynak: AA
Kocaeli'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 61 Tutuklama
Kocaeli'de geçen ay düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 61 kişi tutuklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-29 Şubat tarihleri arasında kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 705 olaya müdahale etti.

Emniyet birimlerinin operasyonlarında 2 kilo 739 gram esrar, 42 kilo 57 gram eroin, 8 kilo 866 gram sentetik uyuşturucu, 36 gram kokain, 10 bin 628 uyuşturucu hap, 546 sentetik ecza, 13 kök kenevir, 10 gram Afyon sakızı ile 1 tüfek, 5 tabanca, 16 fişek, 10 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 60 bin 365 lira ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında adli işlem başlatılan 864 şüpheliden 61'i tutuklanırken, 34'üne adli kontrol hükümleri uygulandı; diğerleri ise serbest bırakıldı.

Son Haberler
Belediye otobüsü balık kokunca yolcular rahatsız oluyor diye eline fırçayı alıp temizleyen şoför takdir topladı Video
Belediye otobüsü balık kokunca yolcular rahatsız oluyor diye eline fırçayı alıp temizleyen şoför takdir topladı
A Milli Takım Kenya ile karşılaşacak. İlk maçı 8-1 kaybettik Spor
A Milli Takım Kenya ile karşılaşacak. İlk maçı 8-1 kaybettik
Trabzonspor Abdullah Avcı’nın bütün konuşmalarını yayına verdi Spor
Trabzonspor Abdullah Avcı’nın bütün konuşmalarını yayına verdi
Araba boyasıyla diş beyazlatılır mı? Video
Araba boyasıyla diş beyazlatılır mı?
İBB adayı Murat Kurum: "31 Mart'ta Gazze'deki Mazlumlar Sevinecek!" Video
İBB adayı Murat Kurum: "31 Mart'ta Gazze'deki Mazlumlar Sevinecek!"
Toplantıya geç kalan AKP’li başkandan kadın yardımcısına fırça: Dakikası dakikasına başlanmaz ki Gündem
Toplantıya geç kalan AKP’li başkandan kadın yardımcısına fırça: Dakikası dakikasına başlanmaz ki