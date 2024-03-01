Kocaeli'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonlarında 61 Tutuklama

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-29 Şubat tarihleri arasında kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 705 olaya müdahale etti.

Emniyet birimlerinin operasyonlarında 2 kilo 739 gram esrar, 42 kilo 57 gram eroin, 8 kilo 866 gram sentetik uyuşturucu, 36 gram kokain, 10 bin 628 uyuşturucu hap, 546 sentetik ecza, 13 kök kenevir, 10 gram Afyon sakızı ile 1 tüfek, 5 tabanca, 16 fişek, 10 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 60 bin 365 lira ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında adli işlem başlatılan 864 şüpheliden 61'i tutuklanırken, 34'üne adli kontrol hükümleri uygulandı; diğerleri ise serbest bırakıldı.