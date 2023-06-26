Kocaeli’deki dev lastik fabrikası bugün üretimi durduruyor. Türk sanayisinin öncü şirketleri arasında yer alıyor

Kocaelikoz'un haberine göre, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin İzmit fabrikasında üretime geçici olarak ara verildiğini duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, planlı rutin bakım duruşu sebebiyle, İzmit fabrikada 26.06.2023 Pazartesi günü (Bugün) saat 23.59’dan 08.07.2023 Cumartesi günü Saat 23.59’a kadar üretime ara verileceği kaydedildi.

1974 YILINDA KURULDU

1974 yılında kurulan şirket, 1978 yılında Lassa markası altında lastik üretmeye başlamıştır. Brisa, dünyada lastik sektöründe yaşanan gelişmelere paralel olarak 1988 yılında Sabancı Holding ile Bridgestone Corporation arasında gerçekleşen ortaklık sonucunda bugünkü adını almıştır.

1990'lı yıllarda büyüme ivmesi yakalayarak Türk sanayisinin öncü şirketleri arasına giren Brisa, 1993 yılında ilk Ulusal Kalite Ödülü’nü kazanmıştır. 1996 yılında ise iş mükemmelliği konusunda gösterdiği üstün performans sayesinde Avrupa Kalite Büyük Ödülü’nü kazanan ilk Türk şirketi olmuştur.

AVRUPA'NIN 7. BÜYÜĞÜ

Bugün Avrupa’nın yedinci büyük lastik üreticisi konumunda olan Brisa, İzmit’te bulunan 361.000 m²'lik kapalı alana sahip üretim tesislerinde, Bridgestone ve Lassa markalarıyla otomobil, hafif ticari araç, otobüs, kamyon, traktör, iş makineleri için, emniyet ve kalite standartlarından ödün vermeyen 600’ü aşkın çeşitte lastik üretimi gerçekleşmektedir.

2018 yılında Aksaray'da hizmete giren ikinci üretim tesisi ise tam kapasiteyle 4.2 milyon adet lastik üretimi ve 700 kişilik istihdam sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bridgestone, yüksek teknolojisi ile tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevreci ve emniyet lastiği kimliğiyle ön plana çıkmaktadır.

Lassa ise iç pazarda liderliğinin yanı sıra, sağlamlık ve uzun ömürlü ürünleri ile ön plana çıkarken, küresel pazarlarda da 60'tan fazla ülkede varlığıyla farklı coğrafyalara hızla yayılan bir lastik markası olarak yerini korumaktadır

Brisa, Türkiye’nin dört bir yanında 900’e yakın satış ve satış sonrası servis ağı ile hizmet vermektedir. Brisa ürünleri ayrıca Renault, Toyota, Ford, Fiat, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, BMC, Temsa, Isuzu, Otokar, Karsan, Türk Traktör ve MAN gibi otomotiv üreticilerince de orijinal ekipman olarak kullanılmaktadır.