Kocaeli'deki palet deposunda yangın. Alevlerin arasından son anda çıkarıldı

Kayseri'nin Çayırova ilçesine bağlı Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan bir ahşap palet deposunda yaşanan olayda, palet deposu bilinmeyen bir nedenle birden alev aldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 1 saat süren müdahale sonucu yangını söndürdü.

Yangında depoda bulunan Suriye uyruklu bir işçi alevlerin arasından son anda çıkarıldı. Durumu iyi olduğu belirlenen işçi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangın nedeniyle depoda da hasar oluşurken, çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.