Kocaeli'nde feci kaza

Kocaeli'nde U dönüşü yapan otomobil, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kocaeli'nde feci kaza

Kaza, Hacı Halil Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SB 2784 plakalı Skoda marka otomobil U dönüşü yaptığı esnada 34 FUF 800 plakalı Honda marka motosiklete çarptı.

Motosikletli kurye, çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Otomobil şoförü ve çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Motosikletli kuryeye ambulansta tedavi uygulandı. Ardından durumu iyi olduğu gözlenen kuryenin hastaneye götürülmesine gerek duyulmadı.

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