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Çatıdaki soba dumanını yangın sandılar itfaiye çağırdılar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde vatandaşların çatı yangını diye ihbarda bulunduğu olayın, ekiplerin adrese varmasıyla soba dumanı olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 16:20
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Kocaeli'nde ilginç olay. Çatıdaki soba dumanını yangın sandılar itfaiye çağırdılar

Çatıdaki soba dumanını yangın sandılar itfaiye çağırdılar
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İHA'da yer alan habere göre olay, Gaziler Mahallesi 1757 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, binanın çatısından duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede adrese ulaşan ekiplerin incelemelerinin ardından yangın sanılan dumanın bir ailenin soba bacasından çıktığı öğrenildi.



Ailenin, eski ayakkabılarını da sobada yaktığı için dumanın fazla çıkmış olabileceği belirtildi.

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