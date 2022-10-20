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Kocaeli'nde 26 kilo tütün ele geçirildi

Kocaeli'nde bir eve jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık operasyonu düzenlendi. Operasyonda 26 kilo tütün ve 4 bin 400 makaron ele geçirildi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 16:57
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Kocaeli'nde kaçak sigara operasyonu

Kocaeli'nde 26 kilo tütün ele geçirildi
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 26 kilo tütün ve 4 bin 400 makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bekirdere Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 26 kilo kıyılmış tütün, 3 bin 200 boş makaron, bin 200 dolu makaron, terazi ve 2 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili A.A. isimli şahsa işlem yapıldı.


(Kaynak: İHA)

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