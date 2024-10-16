Kocaeli'nde otomobil bariyere çarptı: Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'nde otomobil bariyere çarptı: Yaralılar var

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobil refüje çıkarak bariyere çarptı.

Kaza, öğle saatlerinde Başiskele ilçesi D-130 kara yolunda meydana geldi. İzmit yönüne giden S.İ. yönetimindeki 06 DRG 545 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Hacı Maksut Caddesi sapağındaki beton refüje çıktı, ardından yol kenarındaki demir bariyere çarptı. Kazada sürücü S.İ., eşi Ü.İ. ve çiftin 2 yaşındaki bebeği yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aile, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Hacı Maksut Caddesi'nden D-130 kara yoluna bağlantı noktası, kısa süreyle trafiğe kapandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kocaeli'nde otomobil bariyere çarptı: Yaralılar var

Kocaeli'nde otomobil bariyere çarptı: Yaralılar var

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