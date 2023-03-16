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Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Kocaeli’nde otomobilin tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 07:38
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Kocaeli’nde otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
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İHA’nın haberine göre olay, saat 22.00 sıralarında Başiskele ilçesi Atakent Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan M.Ş. idaresindeki 41 ACG 571 plakalı otomobil, C.A. hakimiyetindeki 41 H 3657 plakalı Daf marka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, tırın dorsesinin altına girdi.

Kazada otomobilde bulunan E.S.Ş ve çocuk A.H.Ş yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla araç sürücüsü ve iki yaralı otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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