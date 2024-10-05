Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanında dehşet saçtılar! 8 şüpheli cezasını buldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 8 şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Tutuklananlardan 2'sinin firari hükümlü olduğu, birinin ise 89 ayrı suçtan arandığı belirtildi.

Olay, 3 Ekim gecesi saat 02.00 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, tabanca ve uzun namlulu silahlarla mekana ateş açtı. Saldırı sırasında mekanda çalışan D.G., M.G., T.K. ve M.B. yaralandı. Yaralılar Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmada Y.Ö., M.A., B.B., E.M., S.N.A., B.C., R.A. ve H.T.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden M.A.'nın 33 yıl, B.N.'nin 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve S.N.A.'nın 89 farklı suçtan arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.M. serbest bırakılırken, B.C., R.A. ve H.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. B.B., M.A., S.N.A. ve Y.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.