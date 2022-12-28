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Kiraz Deresi'ni kirleten firma hakkında faaliyetten men kararı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kiraz Deresi'nde kirliliğe neden olan firma hakkında, belediye encümeni tarafından faaliyetten men kararı verildi.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 14:10
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kiraz Deresi'nde kirliliğe neden olan firma hakkında belediye encümeni tarafından faaliyetten men kararı verildi

Kiraz Deresi'ni kirleten firma hakkında faaliyetten men kararı
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kiraz Deresi'nin 25 Aralık'ta renginin değiştiği ve çevre kirliliği ihbarları üzerine başlatılan incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu yılın son toplantısını gerçekleştiren belediye encümeninin, kirliliğe yol açtığı belirlenen firmaya ilişkin kararları görüştüğü ifade edildi.

Kamuoyunda tepkiye neden olan kirlilik olayının, cezasız kalmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gayri Sıhhi Müesseseleri İnceleme Kurulu, çevre kirliliğine sebebiyet veren firma hakkında gerekli çevresel tedbirler ve tedbirlerin alındığına dair Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden uygunluk görüşü alınıncaya kadar faaliyetten men kararı alınabilmesi için dosyayı belediye encümenine sevk etti. Encümende alınan kararla söz konusu firmaya faaliyetten men cezası verildi. Firmaya yapılacak tebligatın ardından firma mühürlenecek ve faaliyetten men edilecek."

Derenin İzmit Körfezi ile buluştuğu Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi mevkisinde, suyun turkuaza yakın beyaz renk akması üzerine inceleme başlatılmış, bölgede faaliyette bulunan metal yiyecek içecek kutusu üretimi yapan firmaya ait yağmur suyu hattından atık suyun Kiraz Deresi'nde kirliliğe neden olduğu belirlenmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 1 milyon 470 bin 960 lira ceza kesilen firma hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.

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