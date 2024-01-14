Kocaelispor Manisa'da şoka uğradı

Süper Lig'e yükselme hesapları yapan Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK deplasmanında mücadele etti.

Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Kocaelispor zirve yarışında ağır yara aldı.

33 puanda kalıp lider Eyüpspor'un 12 puan gerisine düşen Kocaelispor, 35 puanlı Göztepe'nin ardından üçüncü sıraya geriledi.

Bu galibiyetle 22 puana yükelen ev sahibi Manisa FK 19. dakikada Diallo ile öne geçti. Konuk takım 23'te Barış Alıcı ile eşitliği yakaladı. 50. dakikada sahneye çıkan Oguz Gürbulak, Manisa FK'ya galibiyeti getirdi: 2-1.