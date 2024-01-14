Djokovic rahat kazandı. Bir rekor daha kırdı

Melbourne’de düzenlenen Avusturalya Açık’ın açılış gününde, 36 yaşındaki Djokovic, kariyerinde ilk defa bir grand slam ana tablosunda yer alan 18 yaşındaki Hırvat Dino Prizmic ile mücadele etti.

Tek erkeklerde 178. numaralı rakibini 6-2, 6-7, 6-3 ve 6-4’lük setlerle 3-1 mağlup eden Djokovic, ikinci tura yükseldi.

Avustralya Açık’ta arka arkaya 29 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Sırp tenisçi, üç farklı grand slam turnuvasında 90’dan fazla galibiyet elde eden ilk oyuncu oldu. Djokovic’in Avustralya Açık’ta 90, Fransa Açık ve Wimbledon’da ise 92 zaferi var.

25. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen Djokovic, ikinci turda Alexei Popyrin ile Marc Polmans arasındaki maçın kazananıyla karşı karşıya gelecek.