Kocaelispor'da isyan çıktı. Sakaryaspor anında kaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kocaelispor'da isyan çıktı. Sakaryaspor anında kaptı

Kocaelispor'da taraftarların karşı çıktığı Murat Cem Akpınar'ı Sakaryaspor yeniden kiraladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Murat Cem Akpınar'ı yeniden 1 yıllığına kiraladı.

Geçen sezon Trabzonspor'dan kiralanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Akpınar, bu sezon da yeşil-siyahlı formayı giyecek. Oyuncu için Sakarya Atatürk Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

Akpınar, sezon sonu zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına yeniden kiralandı.

TARAFTARLAR KARŞI ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Akpınar’ın Kocaelispor’a gideceği konuşulmuş ancak oyuncunun Sakaryaspor – Kocaelispor maçından sonra verdiği poz nedeniyle taraftarlar transfere karşı çıkıp isyan etmişti.

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