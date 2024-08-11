Kocaelispor'da Marcao fırtınası

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Kocaelispor'da Marcao fırtınası

Kocaelispor, Gençlerbirliği karşısında geriden gelip kazandı. Yeni transfer Marcao galibiyet golünü atıp yıldızlaştı.

Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında Kocaelispor, Kocaeli Stadyumu’nda Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti.

Gençlerbirliği, 31. dakikada Gökhan Altıparmak’ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Kocaelispor, 49. dakikada Barış Alıcı’nın golüyle eşitliği sağladı. 57. dakikada Marcao’nun golüyle öne geçen Kocaelispor, maçın geri kalanında skoru koruyarak sahadan galip ayrıldı.

Kocaelispor: 2 - Gençlerbirliği: 1

Stat: Yıldız Entegre Kocaeli
Hakemler: Yasin Kol, Selahattin Altay, Ömer Lütfü Aydın
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Appindangoye, Tarkan Serbest, Ahmet Oğuz, Vukovic, Pedrinho (Dk. 85 Mesut Can Tunalı), Mendes (Dk. 89 Oğulcan Çağlayan), Beridze (Dk. 45 Barış Alıcı), Ahmet Sağat (Dk. 45 Markao), Caktas (Dk. 66 Yusuf Cihat Çelik)
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu, Etebo (Dk. 72 Samed Onur), Yasin Güreler, Mikail Okyar, Amilton (Dk. 65 Nalepa), Buğra Çağıran (Dk. 65 Mete Kaan Demir), Metehan Mimaroğlu (Dk. 83 Ensar Kemaloğlu), Gökhan Altıparmak (Dk. 72 Yatabare)
Goller: Dk. 49 Barış Alıcı, Dk. 57 Marcao (Kocaelispor), Dk. 31 Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 44 Vukovic, Dk. 46 Ahmet Oğuz, 90+6 Gökhan Değirmenci (Kocaelispor), Dk. 47 Buğra Çağıran, Dk. 88 Yasin Güreler, Dk. 90+1 Samed Onur (Gençlerbirliği)

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