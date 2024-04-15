Kocaman adamların minyatür inşaat şantiyesinde oyun oynadığı anlar

Kaynak: Haber Merkezi
Kocaman adamların minyatür inşaat şantiyesinde oyun oynadığı anlar
Minyatür İnşaat şantiyesinde küçük araçlarla oyun oynayan adamların videosu, sosyal medyada ilgi gördü.

Koca koca adamların, minyatür inşaat şantiyesinde küçük araçlarla oyun oynadığı anlar, sosyal medyada gündem oldu. Olay, şantiyede çalışan işçilerin iş molasında minyatür araçlarla oyun oynamasıyla yaşandı. İşçiler, kamera tarafından kaydedilen bu ilginç anları sosyal medyada paylaştılar. Videoda, kocaman adamların keyifli bir şekilde minyatür araçlarla oyun oynarken görüntüleri yer alıyor. Bu ilginç ve neşeli görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve birçok kişi tarafından paylaşılarak beğenildi.

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