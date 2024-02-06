Kocasına doğum gününde ikinci eş hediye etti. Salon alkıştan yıkıldı

Kaynak: Haber Merkezi Tuncay Özülü
Kocasına doğum gününde ikinci eş hediye etti. Salon alkıştan yıkıldı
Kazakistan'da bir kadın, kocasının doğum gününde ona aldığı hediye ile gündem oldu. Kadın, kocasına 'ikinci eş' hediye etti. Salondakiler alkış tufanı kopardı.

Doğum günlerinde eşler genellikle birbirlerine karşı klasik hediye almayı tercih ederler. Ancak Kazakistan’da bir kadın, kocasının doğum gününü kutlamak için tartışma yaratan bir hediye seçti.

Kazakistan’da yaşayan bir kadın, kocası için hazırladığı doğum günü hediyesiyle sosyal medyada gündem olarak en çok konuşulanlar arasına girdi. Doğum günü hediyesi verme konusunda boyut atlayan kadın, eşine ikinci bir eş hediye etmesiyle gündeme geldi.

İkinci eş hediyesiyle sosyal medyanın diline düşen kadın, böylece hediye verme işine farklı bir boyut kazandırmış oldu.

Kadın ilk olarak eşinin doğum gününü kutladı. Ardından eşinin doğum günü pastasını bir kadının getirdiği görüldü. Pastayı getiren kadının ise diğer kadının eşine olan doğum günü hediyesi olduğu ortaya çıktı.

Salonda bulunanlar ise durumu gayet normal kaşılarken eşleri ve hediyeyi alkış yağmuruna tuttu. O anları sosyal medyada izleyen herkes ise şaşkınlığa uğradı.

Sosyal medyada paylaşılan video, birçok kişinin arasında yepyeni bir tartışma başlattı.

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