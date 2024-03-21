Kocasını aldatan kadın kocası eve gelince balkondan atladı. Kendi evinde başka erkekle yataktaydı

Kaynak: Haber Merkezi
Kocasını aldatan kadın kocası eve gelince balkondan atladı. Kendi evinde başka erkekle yataktaydı
Çin'de evli bir kadın kendi evinde başka bir erkekle hayat arkadaşını aldatırken kocası aniden odaya girdi. Panikle pencereye çıkan kadın dengesini kaybetti. Sevgilisinin bileğinden tutamadığı kadın beton zemine çakıldı. Kadın açılan bacaklarını kapattıktan sonra öldü.

Çin'de evli bir kadın iddialara göre aşık olduğu adamı evine aldı. Evli kadın ile adam yatak odasında sevişmeye başladı. Bu sırada işten erken dönen kocası içeriye girdi. Karısının kendisini kapıda karşılamamasından şüphelenen adam ayakkabılarını çıkartmadan yatak odasına doğru yöneldi.

Kocasının geldiğini anlayan kadın üzerine geceliğini giyerek sevgilisinin şaşkın bakışları arasında soluğu pencerede aldı. Pencereden dışarı çıkan kadını sevgilisi içeriye girmesi için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada kocasını sevgilisiyle seviştikleri odada gören kadın iyice panik oldu.

ÇARESİZCE DÜŞMESİNİ İZLEDİ

Dengesini kaybeden kadın pencere kenarından içeriye girmek için hareketlendiği esnada dengesini kaybetti. Sevgilisi elinden tuttuğu kadının düşmesini engelleyemedi. Kadın 3. kattan yere düşerken sevgilisi arkasında çaresizce baktı.

Beton zemine çakılan kadın düşme esnasında havalanan geceliğiyle açılan bacaklarını kapattıktan sonra son nefesini verdi.

Kadının düşme anını bir kişi cep telefonu ile saniye saniye kaybetti. Görüntünün sosyal medyada yayınlamasının ardından düşme anına yüzlerce yorum yapıldı.

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