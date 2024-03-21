Brent petrolün varil fiyatı 86,46 dolar

Kaynak: AA
Brent petrolün varil fiyatı 86,46 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​86,46 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda dün 87,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,95 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 86,48 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,70 dolardan işlem gördü. Ural Petrolnün fiyatı ise 78,50 dolar civarında.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'den gelen güçlü talep görünümü etkili oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması fiyatlardaki yükselişe destek oldu.

Kararın ardından dolar değer kaybetti bu durumda da yatırımcıların petrole talebi arttı.

Petrol fiyatları, son 4 ayın en yüksek seviyelerinde seyrederken, piyasa katılımcıları, İsrail-Filistin çatışması ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın oluşturduğu arz yönlü belirsizliklere karşı temkinli kalmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 86,56 ile 86,91 dolar aralığının direnç, 86,21 ile 85,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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