Finansal Hizmetler Güven Endeksi martta yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB mart ayına ait Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

TCMB anketi 142 kuruluşun katılımıya gerçekleştirdi. Anket sonuçlarına göre endeks martta 2,4 puan artış gösterdi. Seviye153,6 oldu.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumunda iyileşme ile hizmetlere olan talep FHGE'yi azalış yönünde, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise FHGE'yi artış yönünde etkiledi.

Son üç ayda iş durumunda iyileşme ve hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler karşı bir ay öncesine göre zayıfladığı ortaya çıktı.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyirin düştüğü belirlendi.

2024 yılı mart ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)”, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66- Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 2,10 , 4,6 ve 17,2 puanlık artış gerçekleşti.