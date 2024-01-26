Kocasını öldürmek için tuttuğu kiralık katil bakın kim çıktı? Yılın Oscar ödülü bu kadına verilmeli

Naim Arıoğlu
Kocasını öldürmek için tuttuğu kiralık katil bakın kim çıktı? Yılın Oscar ödülü bu kadına verilmeli
ABD’de bir kadının kocasını öldürmek için tuttuğu kiralık katil polis çıkınca kadının Oscarlık ağlayışı gündem oldu.

ABD’de yaşandığı iddia edilen bir olay dünya gündemine oturdu.

Elde edilen bilgilere göre, bir kadın kocasını öldürmek için kiralık katil tuttu. Ancak işlerin ters gittiği bir şey vardı. O da tuttuğu kiralık katilin polis çıkmasıydı.

Polisler bu kez kadının planıyla kadını tuzağa düşürdü.

Polisler kadına kocasının öldüğü bilgisini verdi ve o anları videoya aldılar.

OSCARLIK AĞLAYIŞ

İşte o video sosyal medyaya bomba gibi düştü. Kadının Oscarlık yalandan ağlayışı, ellerinin titremesi dikkat çekti.

Daha sonra ise kadının mahkemede olduğu görüntüsü paylaşıldı.

Olayın doğru olup olmadığı bilinmez sosyal medyaya damga vurdu.

Yorumlar art arda geldi. Herkes “Yılın Oscar ödülü bu kadın verilsin” yorumu yapıldı.

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