Koçhisar Barajı’ndan içme suyu alımı durduruldu

Çorum'un Alaca ilçesindeki Koçhisar Barajı’nda su seviyesinin kritik kodun altına inmesi nedeniyle içme suyu alımı durduruldu. Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, ilçede içme suyu problemi yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

Başkan Arslan, baraj gölündeki su seviyesinin düşmesinin kaçak avlanmalara ve çevre kirliliğine neden olduğunu belirtti. Kuraklık ve tarımsal sulama nedeniyle barajın en düşük seviyeye indiğini kaydeden Arslan, “Su alma yapısı tabana çöktüğü için baraj suyunu kullanamıyoruz. Bu sorunu aşmak için dört adet keson kuyumuzu devreye alarak, barajdan en az suyu almaya çalışıyoruz. İlçemizde bir gün bile su kesintisi yaşatmadık. 24 saat boyunca yoğun bir şekilde içme suyu sağlıyoruz” dedi.

KAÇAK AVCILAR VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Koçhisar Barajı’nın 161 milyon metreküp su kapasitesine sahip olduğunu belirten Arslan, mevcut durumda barajda içme suyu için yalnızca 4.8 milyon metreküp su bulunduğunu ve bu seviyenin kritik olduğunu vurguladı. “Kaçak avcılar, barajdaki balıkları yoğun bir şekilde avlayarak büyük bir katliam yapıyor. Sazan balıkları, barajların ekosisteminde önemli bir rol oynar ve bu türlerin azalması, barajın ömrünü kısaltabilir” dedi.

Baraj çevresine gelen avcıların bıraktığı atıkların da çevre kirliliğine yol açtığını dile getiren Arslan, bu çöplerin ileride baraja karışarak daha büyük bir tehlike oluşturabileceğine dikkat çekti. Devlet Su İşleri Müdürlüğü’nden acilen Koçhisar Barajı’nda avlanma yasağı getirilmesini talep eden Arslan, bu önlemin hem çevre hem de su kaynaklarının korunması açısından hayati önem taşıdığını belirtti.