Köfteci dükkanında akrabası tarafından vuruldu

Kaynak: Haber Merkezi
Köfteci dükkanında akrabası tarafından vuruldu
Kocaeli’nde Burak Emre Alp (40) isimli bir vatandaş, işlettiği köfteci dükkanında akrabası S.A. tarafından silahla göğsünden ve kasığından vuruldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi’ndeki bir köftecide meydana gelen olayda, köfteci dükkanının sahibi Burak Emre Alp ile yanına gelen akrabası S.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

GÖĞSÜNE VE KASIĞINA ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kısa süre içerisinde kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. belinden çıkardığı silahla işletme sahibi Burak Emre Alp’in kasığına ve göğsüne ateş edip geldiği otomobille olay yerinden kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

Burak Emre Alp, çevredeki vatandaşların ihbarıyla 112 acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak, şüpheli S.A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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