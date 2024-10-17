Köfteci Yusuf skandalında ikinci perde! İade isteyenler parasını nasıl alacak?

İlk hafta restoran zincirlerinde müşterilerin gelmedi görülürken firmanın sattığı paketlenmiş et ürünlerine yönelik binlerce sipariş geri dönmüştü.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan taklit ve tağşiş raporunda, birçok firmanın ismi geçerken, Türkiye'de geniş bir zinciri bulunan Köfteci Yusuf çok dikkat çekmişti.

Raporda, köfte ve döner ürünlerinde domuz eti olduğu tescillendi ve Köfteci Yusuf müşterileri bundan çok rahatsız oldu.

İADE İSTEYEN İSTEYENE

Köfteci Yusuf, satışlarının büyük bir kısmını online platformlar üzerinden yapmaya başlamış ve paketlenmiş et ürünlerinde büyük miktarlarda sipariş almaya başlamıştı.

Domuz eti skandalı sonrasında Köfteci Yusuf'a iade başvuruları yağdı. Müşteriler paralarını geri istemeye başladı birçok tüketici, satın aldıkları ürünleri iade etmek için sıraya girdi.

SATIŞ YAPILAN ONLİNE PLATFORMA İADE BAŞVURULARI YAĞDI

Müşteriler buzdolaplarında ve dondurucularında sakladıkları ürünleri iade etmek için firmanın satış yaptığı platformlarla iletişime geçerek iptal taleplerini verdi. İade başvurularında önce standart iptal prosedürü uygulansa da, Köfteci Yusuf başvurularla baş edemeyerek online sipariş platformları taleplere kapattı. Köfteci Yusuf’tan yapılan eski tarihli siparişler için iptal başvurularını tamamen durdurdu ve yeni bir uygulama başlattı.

KURYELER ETLERİ TOPLACAK PARALAR ÖDENECEK

Köfteci Yusuf son 15 gün içerisinde verilen siparişler için iade talepleri değerlendirmeye başladı. İptal başvurusunda bulunacak müşterilerden, etlerinin fotoğraflarını çekmeleri ve platformlara yüklemeleri istendi.

Şartlara uygun olduğu belirlenen ürünler, firma tarafından yönlendirilecek kuryeler aracılığıyla teslim alınıp, iade işlemleri gerçekleştirilecek