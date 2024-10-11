Köfteci Yusuf sonrası Alo Fetva Hattı kitlendi. Bilmeden domuz eti yemek haram mı?

Köfteci Yusuf’ta domuz eti tespit edildiği yönündeki haberlerle beraber tartışmalar devam ediyor.

12 Punto'nun haberine göre, Köfteci Yusuf ürünlerinde domuz eti tespit edilmesinin ardından vatandaşlar Diyanet'in Alo Fetva hattını aradı. Hatta yoğun bir şekilde başvuru geldi.

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Köfteci Yusuf'tan köfte tüketenler, "Bilmeden domuz eti yediysek günah mı işlemiş olduk?" sorusuyla endişelerini dile getirdi.

Alo Fetva hattından yapılan açıklamada, bilmeden domuz eti yemek konusu ile ilgili olarak "Bilmeden yenilmesinin vebali yok, günahı yok. Dikkat etmek lazım, araştırmak lazım. Güvenilir olduğu için yiyorduk; bilgimiz olmadığı için günahı yok. Bilmeden yediğimiz için de Allah’tan af isteyeceğiz," ifadeleri yer aldı.

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Öte yandan Fetva hattı temsilcisi, “Haberlerin gerçek yüzünü bilmiyoruz. Bazen kötü niyetle karalamak amaçlı yapılabiliyor. Devlet gerekli açıklamayı yaptıktan sonra uzak durmak lazım” diye konuştu.

ALO FETVA NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Alo 190 Fetva Hattı, bir çağrı merkezi oluşturmuştur. İsteyenler ücretsiz olarak sabit ve cep telefonlarından 190 numarasını çevirerek, bulundukları şehrin il müftülüğüne bağlanıp müftülüklerde bulunan "Dini Soruları Cevaplandırma Komisyonu" üyelerine sorularını yöneltebilir.