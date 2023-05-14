Kokoreçler araçla birlikte yandı

Bursa'da kokoreç satarak geçimini sağlayan kişinin ekmek teknesinde yangın çıktı. Alevler ekmek teknesini ve içindeki kokoreçleri sardı. Sahibinin haber vermesi üzerine alevlere su tankeri müdahale etti. Araç kullanılmaz hale geldi.

Kokoreçler araçla birlikte yandı

Editör: Osmancan EROK

Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen kokoreççinin satış yaptığı araçta yangın çıktı. Neden çıktığı henüz tespit edilemedi. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

İsmi henüz tespit kokureççi alevlere müdahale edemeyince durumu itfaiye ve polisler ekiplerine bildirdi. O sırada yoldan şans eseri geçen Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresine (BUSKİ) bağlı su tankeri yangına müdahale etti.

Kısa sürede yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç kullanılmaz hale geldi.

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