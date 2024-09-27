Koku uzmanlığı ilk mezunlarını verdi

Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu (BAUHLO) ve Koku Akademisi iş birliğiyle başlatılan "Koku Uzmanlığı" programı, ilk mezunlarını verdi. Bu program kapsamında, kozmetik, aromaterapi, pazarlama, tasarım ve şişeleme gibi çeşitli konularda eğitim gören 20 öğrenci, uluslararası mesleki yeterlilik belgelerini aldı. Sertifika töreni, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Güney Kampüs'te düzenlendi.

Parfüm tasarımcısı ve Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, koku uzmanlarının, bitkilerin yetiştirilmesinden şişeleme sürecine kadar her aşamaya hakim olduklarını belirtti. Programın üç ay sürdüğünü ve katılımcılara koku tasarımı, sağlık mevzuatı ve kokuların genetik üzerindeki etkilerine dair geniş bir eğitim verildiğini açıkladı. Ergül, koku uzmanlarının dünyada yükselen bir meslek olduğunu ve yüksek maaşlarla çalışabildiklerini de ekledi.

Programdan mezun olan Can Eser, bilgisayar mühendisi olmasına rağmen kokuya olan ilgisi nedeniyle bu sektöre yöneldiğini ve eğitim sürecinden memnun kaldığını dile getirdi. Kendi çalışmalarını kurumsallaştırmayı hedeflediğini belirten Eser, özellikle yurt dışından ham madde temininde zorluklar yaşandığını ve bunun çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Uzman diyetisyen Meryem Doğrusoy ise kokuların büyülü dünyasını keşfettikçe bu konuda eğitim alma ihtiyacı hissettiğini ve programın hem teorik hem de uygulamalı derslerle donatıldığını söyledi. Doğrusoy, çeşitli bitkisel yağlar ve aromatik karışımlar kullanarak koku tasarımı yaptığını ve bu alanda daha fazla eğitim almayı hedeflediğini ifade etti.

Bu program, koku uzmanlığını uluslararası düzeyde kabul gören bir meslek haline getirmeyi ve bu alanda istihdam yaratmayı amaçlıyor.