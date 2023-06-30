Kola, meyveli yoğurt hatta ketçapta bile kullanılıyor. O tatlandırıcı Kanserojen madde ilan edilecek

Aspartam, ilaçlarda, hazır gıdalarda ve diyet ürünlerinde tat vermek için kullanılıyor. DSÖ'nün kanserle mücadele birimi olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, aspartamı temmuz ayında "insanlara kanser yapma ihtimali olan" maddeler arasına alacak.

14 Temmuz'da duyurulacak

Aspartamın güvenliği DSÖ'nün Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzman Komitesi tarafından da inceleniyor. Komite, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın aspartam hakkındaki kararını açıkladığı gün, yani 14 Temmuz'da sonuçlarını paylaşacak. Aspartamın kanser yapıcı olarak ilan edilmesi gıda sektöründe büyük tepki yaratabilir.

90'dan fazla ülke onayladı

Aspartam, 1981 yılında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından tüketimi onaylandığından beri beş kez güvenlik testinden geçti ve 90'dan fazla ülke aspartamı kullanımına izin verdi. Fakat DSÖ, son zamanlarda aspartamın güvenliğini tekrar gözden geçirmek için iki toplantı yaptı ve tatlandırıcıyla ilgili yeni uyarılarda bulunabileceğini belirtti.

En çok kola ve yoğurtta var: Aspartam nerede kullanılıyor?

Aspartam, günlük alım limitleri içinde kalındığında güvenli olduğu söylenen bir tatlandırıcı. Şeker yerine kullanılan aspartam, kola ve diyet içeceklerin çoğunda, meyveli yoğurt ve sütlerde, kahvaltılık gevreklerde, hazır tatlılarda, diyabet hastalarının tükettiği birçok gıdada ve ketçap gibi soslar da dahil olmak üzere pek çok üründe bulunuyor.

Şekere göre 200 misli daha tatlı

Aspartam, bir yapay tatlandırıcıdır. Aspartat ve fenil alanin aminoasitlerinin birleşmesiyle oluşan bir dipeptidin metil esteridir. Kimyasal formülü aspartil-fenilalanin-1-metil esterdir. Şekerden 200 kat daha tatlıdır. 1965 yılında James M. Schlatter tarafından tesadüfen bulunmuştur.