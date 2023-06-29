Bir tatlandırıcı olan ve şekerden daha tatlı olan aspartamın sağlığa zararlı olduğu iddiaları konuşuluyor. Peki, aspartam nedir? Tatlandırıcı aspartam zararlı mı?

ASPARTAM NEDİR?

Aspartam, kimyasal formülü aspartil-fenilalanin-1-metil ester olan bir tatlandırıcıdır. Kimyasal olarak aspartat ve fenil alanin aminoasitlerinden oluşmuş bir dipeptidin metil esteridir. Çay şekerinden 180 kat daha tatlıdır. İlk kez James M. Schlatter tarafından 1965 yılında keşfedilmiş, ABD'de 1974'te kullanımının onaylanmasından sonra uzun süre güvenilirliği tartışma konusu olmuştur. Aspartam kullanım güvenliği açısından ciddi tartışmalara neden olmuş, yapılan araştırmalarda bir zararı olduğuna dair bir kanıt bulunamamıştır. Avrupa Birliği'nde gıda katkı maddesi olarak E951 kod adını almıştır.

ASPARTAM ZARARLI MIDIR?

Aspartam; dünyanın 90'dan fazla ülkesinde gıda ve sağlık alanındaki yetkili kurumlar kullanımını onaylamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, son 8 yıllık dönemde yapılan geniş kapsamlı tüketim değerlendirmeleri ve diğer ülkelerde yapılan çalışmalar, günlük aspartam tüketiminin ABD Yiyecek ve İlaç Dairesi (FDA) ve diğer yetkililer tarafından belirlenen kabul edilebilir günlük miktarların çok altında olduğunu göstermiştir. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün Gıda Katkı Maddeleri Uzman Komitesi, Avrupa Birliği Yiyecek Bilimsel Komitesi ve FDA tarafından uzun yıllar boyunca incelenmiş ve güvenli olduğu tespit edilmiştir.

Aspartamın hangi hastalıklara neden olduğu hakkında uluslararası anlamda kabul edilmiş bir veri bulunmuyor. Kimi bilim insanları, aspartamın; zeka geriliği, beyin tümörü, kalp ve kanser hastalıklarına neden olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak bunlar FDA tarafından onaylanmamıştır.