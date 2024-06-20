Kolay kolay konuşmayan Koç Grubu'nun ağır ismi Ömer Koç konuştu

Kocaeli’de Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL), mezuniyet töreni düzenledi. Törene Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Mehmet Ömer Koç’da katıldı. Koç, burada yaptığı konuşma ile gençlere seslendi.

“YARININ LİDERLERİSİNİZ”

Ömer Koç, burada yaptığı konuşmada, TEVİTÖL'ün eğitim anlayışını ve öğrencilerin gelecekteki başarılarına vurgu yaptı.

Koç’un konuşması esnasında söylediği şu sözler büyük beğeni topladı:

“Bu anlamlı günde, sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Sevgili gençler, Büyük Önder Atatürk’ün dediği gibi ‘Hayat Mücâdeleden İbârettir’, bunu sakın unutmayın. Sizler, Cumhuriyet’in ilke ve inkılaplarına sâdık, demokrasiye inanan, lâik, âdil, yenilikçi, kendine güveni tam, hür fikirli gençler olarak, memleketimiz ve insanlık için önemli işler yapacak olan yarının liderlerisiniz.”

“MEZUNLARIMIZ TEV’İ HEP GÜLEN GÖZLERLE HATIRLAYACAK”

Tören esnasında konuşma yapan bir diğer isim ise TEVİTÖL Müdürü Mustafa Aydos oldu.

Aydos, konuşmasında, TEVİTÖL’ü mezunlarının TEV’i her zaman gülen gözlerle hatırlayacaklarını belirtti.

Aydos, devamında, mezunların Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına sadık kalarak, akıl ve bilimden şaşmayarak, potansiyellerini zorlayarak, çalışkan ve disiplinli bir şekilde ülkemize ve insanlığa faydalı çalışmalar yapacaklarına inandığını ifade etti.

Aydos, konuşmasının sonunda, mezunların imkân bulduklarında birer TEV bağışçısı olarak Türkiye’nin geleceği olan yetenekli gençlerine destek olacaklarına inandığını belirtti.

“PAHA BİÇİLEMEZ BİR MUTLULUK”

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ise törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin gözlerinde gördüğü heyecanın, onları bu günlere getiren öğretmenlerin ve velilerin bakışlarındaki gururu görmenin paha biçilemez bir mutluluk olduğunu belirtti.

Tekbaş, konuşmasının devamında şunları ifade etti:

“Biz burada öğrencilerimizin kendilerini keşfetmesine, gerçekleştirmesine ve potansiyelini ortaya koymasına imkân yaratmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Her zaman başarıları ile parlayan öğrencilerimizle gurur duyuyor, onlara en iyi eğitimi sunmak için büyük bir özveriyle çalışan kıymetli yöneticilerimiz ve öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.”