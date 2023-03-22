﻿Kolejde yaşanan beyzbol sopalı kavgada 3 kişi gözaltına alındı

Olay, dün öğle saatlerinde Tuzla'da bulunan özel bir lisede yaşandı. İddiaya göre M.E.K adlı lise öğrencisi, yaklaşık 2 ay önce C.K adlı bir genci ayağından bıçakladı. Dün ise C.K., yanına aldığı arkadaşlarıyla birlikte M.E.K.'nın okuduğu okula geldi. M.E.K.'yi soran grup, okul güvenliği tarafından içeri alınmadı.

Bunun üzerine bir kişi duvar tellerinden atlayarak bahçeye girdi. Diğerleri ise kapının açılmasıyla içeri girdi. Bu sırada okul bahçesinde bulunan diğer öğrenciler ile grup arasında kavga çıktı. Kavgayı öğretmenler ve güvenlik görevlisi ayırmaya çalıştı. Beyzbol sopası ve zincirlerin kullanıldığı kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye gönderilen şüpheliler tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Görgü tanığı İlayda Ulusoy, "Bağırış çağırış duydum çok yüksek şekilde. Kızların çığlıklarını duydum. Kapıya çıktım. Bayağı büyük bir kavga olduğunu gördüm. Başka bir şey olur diye korktuğum için içeri girdim. Devamında ne olduğunu bilmiyorum ama polisler ve ambulanslar geldi" dedi. (DHA)

