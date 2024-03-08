Kolesterol ne zaman tehlikeli olur? Uzmanı açıkladı

Kaynak: İHA
Kolesterol ne zaman tehlikeli olur? Uzmanı açıkladı
Kardiyoloji alanında uzman olan Doç. Dr. Gökhan Alıcı, hastaların internetten edindikleri yanıltıcı bilgiler yüzünden kolesterol hakkında yanılgılara düştüklerini ve bu durumun kolesterol ilaçlarının gerekliliğini anlatmayı zorlaştırdığını belirtti.

Doç. Dr. Alıcı, kolesterolün vücut için hayati bir yapı taşı olduğunu, ancak yüksek seviyelerinin tedavi edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yüksek kolesterol seviyelerinin tedavi edilmemesi durumunda, kalp ve damar hastalıkları riskinin arttığı, damar sertliği, kalp krizi ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Doç. Dr. Alıcı ayrıca, kolesterol değerlerinin kişiye özel olarak değerlendirilmesi gerektiğini, genel referans aralıklarının herkes için geçerli olmadığını ifade etti.

Örneğin, diyabet hastaları için LDL kolesterol seviyesinin daha düşük olması gerektiğini, kalp krizi geçirmiş veya stent takılmış hastalar için ise hedeflerin daha da sıkı olduğunu belirtti.

Kolesterol ilaçlarının kullanımına gelince, Doç. Dr. Alıcı, tedavinin bireysel olduğunu, hastanın mevcut sağlık durumu ve risk faktörlerine göre değişiklik gösterdiğini söylüyor.

Ancak, hastaların yanlış bilgilendirme yüzünden ilaçları bırakma veya başlamama eğiliminde olduğunu, bu nedenle uzman olmayan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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