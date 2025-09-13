Kolesterolü damardan siliyor, iltihabı kurutuyor! Kemikleri güçlenen şifa deposu

Kalp hastalıkları riskini azaltan bu doğal formül, uzmanlar tarafından "günlük rutinin vazgeçilmezi" olarak nitelendirildi.

Sarımsak suyu, Allium sativum bitkisinden elde edilen bir sıvı olarak, ezilmiş dişlerin suda bekletilmesiyle hazırlandı. Bu işlem sırasında açığa çıkan allicin ve s-allyl sistein gibi kükürt bileşikleri, antioksidan ve anti-enflamatuar özelliklerini devreye soktu.

Bir fincan sarımsak suyu –yaklaşık 2-3 diş sarımsaktan elde edilen– günlük olarak tüketildiğinde, vücudun lipid dengesini yeniden yapılandırdı. Kolesterol yönetimi açısından en çarpıcı bulgular, yayımlanan bir meta-analizden geldi.

21 randomize kontrollü çalışmayı inceleyen araştırmacılar, sarımsak tüketiminin total kolesterolü ortalama 0.64 mmol/L, LDL ("kötü" kolesterolü) ise 0.44 mmol/L oranında azalttığını ortaya koydu. Bu etki, özellikle total kolesterolü 200 mg/dL'nin üzerinde olan bireylerde belirginleşiyor ve iki aydan uzun süreli kullanımda maksimuma ulaştı.

Mucize besin: Şeker hastalarının yeni gözdesi! Tok tutuyor ve kan şekerini dengeliyor

Cleveland Clinic'ten integrative sağlık uzmanı Dr. Matthew Badgett, "Sarımsak, statin ilaçlarına doğal bir alternatif olarak LDL'yi düşürürken, trigliseritleri de %10'a varan oranda azaltıyor. Hastalarımda haftada beş gün sarımsak suyu içenlerde damar tıkanıklığı riski gözle görülür şekilde geriliyor" dedi.

İltihapla mücadelede ise sarımsak suyu, TNF-alfa gibi enflamatuar belirteçleri hedef aldı.

Journal of Immunology'de yayımlanan bir derleme, sarımsak bileşiklerinin oksidatif stresi %30 oranında azalttığını ve kronik enflamasyonu frenlediğini gösterdi. Bu, romatoid artrit ve osteoartrit gibi eklem hastalıklarında belirgin fayda sağladı.

Stanford Health Care'den kayıtlı diyetisyen Alyssa Kwan, "Sarımsak suyu, iltihap kaynaklı eklem şişliklerini azaltmada ibuprofen kadar etkili olabilir. Bir çalışmada, obeziteyle mücadele eden kadınlarda 12 haftalık kullanım sonrası diz ağrısı %40 azaldı" diye belirtti. Özellikle postmenopozal dönemdeki kadınlarda, enflamasyonun tetiklediği kemik kaybını önlemede rol oynadı.

Tansiyonu zıplatan besinler! Kan basıncını altüst eden gizli tehlikeler

Kemik sağlığına gelince, sarımsak suyu kalsiyum emilimini artırarak osteoporoz riskini minimize etti.

İran'da yürütülen bir klinik denemede, 20 gram sarımsak ve limon suyu karışımını günlük tüketen katılımcılarda kemik mineral yoğunluğu %15 yükseldi. Bu, sarımsağın manganez ve C vitamini içeriğinin birleşik etkisiyle açıklandı.

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Eileen Canday, "Sarımsak suyu, kemikleri 'beton gibi' yapan bir ajan; anti-enflamatuar özellikleri sayesinde kemik erimesini yavaşlatıyor ve kırık riskini düşürüyor. Özellikle 50 yaş üstü kadınlar için doğal bir takviye" dedi.

Uzmanlar, faydaların yanında bazı uyarılar da yapıyor. Aşırı tüketim mide bulantısına veya kan inceltici ilaçlarla etkileşime yol açabilir.

Hücre yenileme gücünü artıran süper besinler! Bilimsel araştırmalarla desteklenen uzun yaşam sırları

Dr. Badgett, "Günde 3-6 gram sarımsakla sınırlı kalın; hamileler ve kanama bozukluğu olanlar doktora danışsın" önerisinde bulundu.

Healthline incelemesi, sarımsak suyunun bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı süresini kısalttığını da ekledi.

Bilimsel kanıtlar sarımsak suyunu sıradan bir içecekten çıkarıp kalp, eklem ve iskelet sağlığının koruyucusu yaptı.