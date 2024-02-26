Kolesterolü doğal yollarla düşüren üç yiyecek ortaya çıktı. Doktor kendi ‘sağlıklı yaşam sırrını’ açıkladı

Yüksek kolesterol, çoğu zaman hiçbir belirti göstermeden gizlice ilerleyen ve ileri aşamalarda büyük tehlikelere neden olabilen bir sağlık sorunu olduğu biliniyor.

Kolesterol oranınızın atardamarlarınızda yükselmesi, kalp krizi veya felç gibi ciddi hastalıklara yakalanma riskinizi artırabilir. Bunu önlemenin yolu ise "sağlıklı beslenmekten" geçer.

Yüksek kolesterol seviyelerini normal aralıklara indirmenin en önemli yollarından biri de bazı gıdaları diyetinize daha çok katmaktır. Bir doktor, bu konuda en iyi "kahvaltı" alternatifini paylaştı.

Dr. Zain Hasan, sosyal medya hesabında kolesterolü doğal olarak azaltan üç besini anlattı.

Kolesterol seviyelerinizi dengelemek için ailesine ve hastalarına şu seçenekleri önerdiğini belirtti.

Sabahları kolesterolü azaltan bir besinle başlamak için yulaf ezmesi tüketmeyi tavsiye etti. Dr Hasan, kendisinin de bu popüler kahvaltıyı her gün yaptığını ifade etti.

Yulaf ezmesi mükemmel bir çözünebilir lif kaynağıdır. Safra asitlerine bağlanarak vücudunuzdaki kolesterolü doğal bir şekilde düşürmeye yardımcı olur.

Yüksek kolesterolü azaltmak için önerdiği diğer bir besin de yulaf ezmesine lezzetli bir eklenti olabilecek kuruyemişlerdir.

Dr Hasan her zaman bir tür kuruyemiş yemenizi önerir. Karışık olması daha iyidir, ama badem, kaju, bunlardan herhangi biri harika besin değerleri, lifler ve ayrıca çok iyi miktarda protein içerir.

Doktorun listesindeki son kolesterol azaltıcı besin ise çeşitli meyvelerdir.

Hangi meyveleri seçtiğiniz önemli değil, bu yüzden tercih size kalmış.

Meyveler antioksidanlardır. Vücudumuzdaki serbest radikalleri azaltırlar.

Serbest radikaller kanın pıhtılaşmasını tetikler, bu da atardamarlarınızda dolaşan kolesterolden kaynaklı kalp krizlerine yol açar.

Yani meyveler, vücudunuzdaki kolesterolün aslında kalp krizine sebep olma olasılığını düşürebilecek bazı antioksidanlar içerir.

Ayrıca meyveler lif açısından da çok zengindir ve bu da "kötü" kolesterolün bir kısmının vücuttan atılmasına katkıda bulunur.