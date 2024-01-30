Kolesterolünün yüksek olmasını istemeyenlerin dikkatine

Filiz Kıral
Kolesterolünün yüksek olmasını istemeyenlerin dikkatine
Bu besinler yüksek kolesterolü adeta parçalıyor. İşte ayrıntılar...

Kolesterol, vücudumuzun ihtiyacı olan bir yağ türüdür, ancak fazla miktarda olursa kalp ve damar sağlığı için risk oluşturabilir. Kolesterol seviyenizi düşürmek için bazı besinleri tüketmeniz, bazılarından da kaçınmanız gerekir. İşte kolesterolü yüksek olanlar için 8 beslenme önerisi:

Doymuş yağ ve trans yağ içeren besinlerden uzak durun. Bunlar kolesterolü yükselten yağlardır. Tereyağı, margarin, kuyruk yağı, iç yağı, tam yağlı süt ve peynir, kızartma ve işlenmiş etler, hazır salata sosları ve mayonez gibi besinler bu gruba girer.

Tekli doymamış yağ ve çoklu doymamış yağ içeren besinleri tercih edin. Bunlar kolesterolü düşüren yağlardır. Zeytinyağı, ceviz yağı, kanola yağı, fındık, badem, ceviz, avokado, yağlı balık gibi besinler bu gruba girer.

Lifli besinleri bolca tüketin. Lif, kolesterolün bağırsaklardan emilimini azaltır ve vücuttan atılmasını sağlar. Yulaf, kepekli ekmek, tam tahıllı makarna, bulgur, meyve, sebze, kuru baklagiller, tohumlar gibi besinler lifli besinlerdir.

Soya ve soya ürünlerini tüketin. Soya, kolesterolü düşürmeye yardımcı olan bitkisel bir protein kaynağıdır. Soya sütü, tofu, soya fasulyesi, soya unu gibi besinler soya ürünleridir.

Çay ve kakao gibi antioksidan içeren içecekleri tüketin. Antioksidanlar, kolesterolün damarlarda hasar oluşturmasını önler ve kan dolaşımını iyileştirir. Yeşil çay, siyah çay, bitki çayları, bitter çikolata, kakao tozu gibi içecekler antioksidan içerir.

Sarımsak, zencefil, zerdeçal gibi baharatları kullanın. Baharatlar, kan pıhtılaşmasını ve iltihaplanmayı önler, kan basıncını ve kolesterolü düşürür. Yemeklerinize, salatalarınıza, çorbanıza baharat ekleyerek hem lezzet hem de sağlık katabilirsiniz.

Alkol ve sigara kullanmayın. Alkol ve sigara, kolesterol seviyesini yükseltir, damar sağlığını bozar, kalp krizi riskini artırır. Bu alışkanlıklardan uzak durmak, kolesterolünüzü kontrol altında tutmanıza yardımcı olacaktır.

Düzenli egzersiz yapın. Egzersiz, iyi kolesterol (HDL) seviyesini artırır, kötü kolesterol (LDL) seviyesini düşürür, kan dolaşımını hızlandırır, kilo kontrolünü sağlar. Haftada en az 150 dakika orta şiddette egzersiz yapmaya çalışın.

İlgili Haberler
Uzmanı romatizmaya iyi gelen besin listesini açıkladı
Mandalina kabuğunun hiç duymadığınız 11 faydası ortaya çıktı. Yıllarca çöpe attığınız için pişman olacaksınız
Kalp hastalıklarına duvar örüyor. Şeker hastalığına iyi geliyor. Tohumundan çayına kadar şifa saçıyor
Böyle tüketildiğinde şalgamın faydalarının ikiye katlandığı ortaya çıktı. Bitkilerin Profesörü açıkladı
Son Haberler
Müthiş karışım Şifalı Bitkiler
Müthiş karışım
Çocuklarda ergenlik uyarısı Sağlık
Çocuklarda ergenlik uyarısı
Grip öldürür mü Sağlık
Grip öldürür mü
Koronavirüs aşısı kalp kasına ne yapıyor Sağlık
Koronavirüs aşısı kalp kasına ne yapıyor
Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın adı değişti Gündem
Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın adı değişti
Düşen kaya parçası yolu kapadı Yerel Haberler
Düşen kaya parçası yolu kapadı