Kolesterolünün yüksek olmasını istemeyenlerin dikkatine

Kolesterol, vücudumuzun ihtiyacı olan bir yağ türüdür, ancak fazla miktarda olursa kalp ve damar sağlığı için risk oluşturabilir. Kolesterol seviyenizi düşürmek için bazı besinleri tüketmeniz, bazılarından da kaçınmanız gerekir. İşte kolesterolü yüksek olanlar için 8 beslenme önerisi:

Doymuş yağ ve trans yağ içeren besinlerden uzak durun. Bunlar kolesterolü yükselten yağlardır. Tereyağı, margarin, kuyruk yağı, iç yağı, tam yağlı süt ve peynir, kızartma ve işlenmiş etler, hazır salata sosları ve mayonez gibi besinler bu gruba girer.

Tekli doymamış yağ ve çoklu doymamış yağ içeren besinleri tercih edin. Bunlar kolesterolü düşüren yağlardır. Zeytinyağı, ceviz yağı, kanola yağı, fındık, badem, ceviz, avokado, yağlı balık gibi besinler bu gruba girer.

Lifli besinleri bolca tüketin. Lif, kolesterolün bağırsaklardan emilimini azaltır ve vücuttan atılmasını sağlar. Yulaf, kepekli ekmek, tam tahıllı makarna, bulgur, meyve, sebze, kuru baklagiller, tohumlar gibi besinler lifli besinlerdir.

Soya ve soya ürünlerini tüketin. Soya, kolesterolü düşürmeye yardımcı olan bitkisel bir protein kaynağıdır. Soya sütü, tofu, soya fasulyesi, soya unu gibi besinler soya ürünleridir.

Çay ve kakao gibi antioksidan içeren içecekleri tüketin. Antioksidanlar, kolesterolün damarlarda hasar oluşturmasını önler ve kan dolaşımını iyileştirir. Yeşil çay, siyah çay, bitki çayları, bitter çikolata, kakao tozu gibi içecekler antioksidan içerir.

Sarımsak, zencefil, zerdeçal gibi baharatları kullanın. Baharatlar, kan pıhtılaşmasını ve iltihaplanmayı önler, kan basıncını ve kolesterolü düşürür. Yemeklerinize, salatalarınıza, çorbanıza baharat ekleyerek hem lezzet hem de sağlık katabilirsiniz.

Alkol ve sigara kullanmayın. Alkol ve sigara, kolesterol seviyesini yükseltir, damar sağlığını bozar, kalp krizi riskini artırır. Bu alışkanlıklardan uzak durmak, kolesterolünüzü kontrol altında tutmanıza yardımcı olacaktır.

Düzenli egzersiz yapın. Egzersiz, iyi kolesterol (HDL) seviyesini artırır, kötü kolesterol (LDL) seviyesini düşürür, kan dolaşımını hızlandırır, kilo kontrolünü sağlar. Haftada en az 150 dakika orta şiddette egzersiz yapmaya çalışın.