Mandalina kabuğunun hiç duymadığınız 11 faydası ortaya çıktı. Yıllarca çöpe attığınız için pişman olacaksınız

Mandalina kabuğu, doğal bir şifa kaynağıdır. Mandalina kabuğu çayı içerek veya yağını kullanarak birçok sağlık sorununa çözüm bulabilirsiniz.

MANDALİNA KABUĞUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI ŞUNLARDIR:

- Stres, kaygı ve uykusuzluğu giderir.

- Kolesterol seviyesini düşürür ve dengeler.

- Kanserli tümör oluşumunu önler.

- Metabolizmayı hızlandırır ve zayıflamaya yardımcı olur.

- Cilt sorunlarını iyileştirir ve cildi gençleştirir.

- Mide rahatsızlıklarını önler ve sindirimi kolaylaştırır.

- Saç derisini nemlendirir ve saçı parlak yapar.

- Vücuttaki toksinleri atar ve arındırır.

- Kemikleri güçlendirir ve kırıkları önler.

- Görme sağlığını korur ve göz hastalıklarını azaltır.

- Enfeksiyon, şişlik, ağrı ve sızı gibi etkileri azaltır ve bağışıklığı artırır.

MANDALİNA KABUĞU NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Mandalinanın mis gibi kokusu herkesin malumudur. Mandalina kabuğunda bulunan esansiyel yağlar, baş ağrısına iyi gelir. Başınız çok ağrıyorsa, mandalina kabuğunu soyup koklamanız yeterli olabilir.

Çocukluğunuzda evinizde soba vardıysa, mandalina ve portakal kabuklarının sobaya atılarak evin havasını değiştirdiğini hatırlarsınız. İşte, balık gibi kötü kokan evden kurtulmak için mandalina kabuğunu kullanabilirsiniz. Bunun için kabukları bir tencereye alıp su ilave edip kaynatmanız yeterli.

İsterseniz, içine 1 çubuk tarçın veya 1 tatlı kaşığı toz tarçın da katabilirsiniz.

Mandalina kabukları antioksidan bakımından zengindir ve bağışıklık sistemini destekler. Bu nedenle onları atmak yerine güneşte veya fırında kurutabilirsiniz. Kuruttuğunuz kabukları blenderdan geçirerek un haline getirin. Sonra cam bir kavanoza koyun ve kapağını sıkıca kapatın. Mandalina kabuklarını bu şekilde yemeklere, içeceklere veya tatlılara katın.

Kurutmak için biriktirdiğiniz mandalina kabukları hala nemliyse, 1 bardak su kaynatın ve bir bardağa koyun. Suyun içine 2 adet mandalina kabuğunu küçük küçük doğrayın. 10 dakika demlendikten sonra süzün ve için. Daha lezzetli olması için 1 tatlı kaşığı bal ilave edebilirsiniz.

2 adet mandalinanın kabuklarını iyice kurutun. Sonra ufak ufak kesin ve 1 bardak sıcak suyun içine atın. Bardağın ağzını kapatın ve 5-7 gün boyunca serin bir yerde bekletin. Sararan suyun içinden kabukları alın. Suyu cam bir kavanoza koyun ve günde 3 kez aç karnına için. Öksürüğünüzün geçtiğini fark edeceksiniz.

Cam bir kaseye çok sıcak su doldurun. Sonra en az 2 mandalinanın kabuğunu sıcak suya ekleyin.

Başınızın üstüne temiz bir havlu örtün ve kaseye doğru eğilin. Çıkan buharı burnunuza çekmeye çalışın. Yaklaşık 10 dakika boyunca 3'er kere nefes alıp verin. Sonra başınızı geri çekin ve tekrar eğilin.

Mandalina kabuklarını yatay olarak soyun ve içine bir miktar zeytinyağı dökün. Mandalinanın ortasındaki beyaz kısım fitil görevi görecektir. Diğer kabuğu istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz.

Kabuğun içindeki fitili ateşleyin ve şekillendirdiğiniz mandalinayı üstüne koyun.

Mandalinanın kabuklarını soymadan, bütün olarak reçel yapabilirsiniz.