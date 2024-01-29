Uzmanı romatizmaya iyi gelen besin listesini açıkladı

Beslenme ve Diyet Uzm. Dyt. Özlem Güleçoğlu, Romatoid Artrit'in kronik ve sistemik bir hastalık olduğunu ve eklemlerin yanı sıra diğer dokuları ve organları da etkilediğini söyledi.

Bu nedenle, tedaviye ek olarak beslenme alışkanlıklarını değiştirmenin hastaların yaşam kalitesini artıracağını belirtti.

Hastaların ideal vücut ağırlıklarını korumaları veya ulaşmaları halinde, hastalığın iltihaplı süreçlerinin yavaşlayacağını, eklem ağrılarının hafifleyeceğini ve yaşam kalitelerinin iyileşeceğini ifade etti.

Romatoid Artrit hastalarının beslenmelerinin, hastalığın belirtilerini azaltmak, ilaçların yan etkilerinden korunmak ve komplikasyon riskini düşürmek için çok önemli olduğunu vurgulayan

Uzm. Dyt. Güleçoğlu, metabolizma hızının artmasına karşılık diyetle yeterli enerji ve protein alınması gerektiğini kaydetti.

Uzm. Dyt. Güleçoğlu, “Besin çeşitliliğine sahip bir diyet uygulamak, yağ ve kolesterol alımını azaltmak, tam tahıl ürünleri seçmek, sebze ve meyve tüketimini artırmak, tuz ve şeker alımını sınırlamak, şekerli ve doymuş yağlı işlenmiş besinlerden kaçınmak, kalsiyum kaynağı olan, mineral desteği sağlayan besinleri düzenli olarak almak Romatoid Artrit hastalığının belirtilerinin hafiflemesine çok yardımcı olur. A vitamini, C vitamini, Selenyum gibi antioksidan besin ögeleri, oksidatif stresi azaltarak koruyucu etki gösterir, Folat ve B 12 vitamini destekleri, metotreksat tedavisi gören hastalarda ilacın yan etkilerini önler ve plazma homosistein seviyelerinin dengelenmesine katkıda bulunur. Kalsiyum ve D vitamini takviyesi, kortikosteroid tedavisi alan hastalarda kemik kaybını engeller. Romatoid Artritli hastaların günlük olarak tüketmeleri gereken besin grupları ve yaklaşık miktarları şunlardır; Tahıllar günde 6-10 porsiyon, şeker ve şekerli besinler az miktarda, zeytinyağı ve zeytinyağlı besinler tercih edilmeli, günlük 200 ml süt, haftada 4-6 kase yoğurt, haftada 4-6 porsiyon yağsız peynir, haftada 2 yumurta, günlük 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmelidir. Steroid tedavisi gören hastalar diyetlerinde; Tuzlu ve tütsülenmiş et (jambon, sosis, salam), tuzla hazırlanan besinler (turşu, zeytin), bulyon, baharatlı tuzlar, baharatlı soslar, konserve sebzeler, hazır çorbalar kullanmamalıdır. Ayrıca ilaç kullanımına bağlı potasyum kaybını önlemek için muz, kavun, kuru erik, erik suyu, patates, domates, yeşil yapraklı sebzeler ve kuru baklagiller tüketilmelidir” dedi.