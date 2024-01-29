Böyle tüketildiğinde şalgamın faydalarının ikiye katlandığı ortaya çıktı. Bitkilerin Profesörü açıkladı

Şalgam, sofraların lezzetli bir eşlikçisi olduğu kadar insan sağlığı için de faydalı bir sebzedir.

Bitkilerin Profesörü Aysun Bay Karabulut, şalgamın özellikle bağışıklığı güçlendirerek gribal enfeksiyonlardan koruduğunu belirtti.

Prof. Dr. Karabulut, Lokman Hekim'in, şalgamın şifalı olduğunu vurgulayan sözlerine de atıfta bulundu.

Şalgam suyu, Osmaniye, Adana ve Mersin gibi güney bölgelerinde çok popüler bir içecektir.

Karabulut, şalgam suyunun antioksidan bakımından zengin olduğunu ve gribal enfeksiyonlara karşı direnci artırdığını söyledi.

Şalgamın kökeni tam olarak bilinmese de Asya'da ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Prof. Dr. Karabulut, şalgamın Türkiye'de Adana'nın anavatanı olarak kabul edildiğini ve güney illerinde geniş ölçüde yetiştirilip tüketildiğini ifade etti.

CHURCHİLL'E FORMÜLÜ VERİLMEDİ

Şalgam, küçük ve yumuşak olanları insanlar, iri ve sert olanları hayvanlar tarafından yenilmek üzere üretilmektedir.

Karabulut, şalgamın pişirilerek, çorba, salata, pilav, sos, konserv ve turşu gibi farklı şekillerde kullanılabildiğini anlattı.

Ayrıca şalgamın soğuk havalarda içilen özel bir çorbasının da olduğunu ekledi.

Karabulut, mor havuçla fermante edilerek yapılan şalgam suyunun Adana, Mersin ve Osmaniye'de yoğun olarak üretildiğini ve Türkiye'nin her yerine ve dünyaya ihraç edildiğini söyledi.

Şalgamın yapraklarında A ve K vitaminleri gibi kanserle savaşan antioksidanlar bulunduğunu ve bu sayede yüksek besin değerine sahip bir bitki olduğunu belirten Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, şalgamın 100 gramında sadece 23 kalori olduğunu ve bu nedenle diyet yapanlar için ideal bir seçim olduğunu söyledi.

Ayrıca şalgamın potasyum, fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, magnezyum, protein, karbonhidrat, yağ, lif ve lutein gibi önemli besin öğelerinin yanı sıra A, B (tiamin, riboflavin, niasin) ve C vitaminleri de içerdiğini ekledi.

LOKMAN HEKİM'İN ÖNERİSİ

Bitkilerin uzmanı Aysun Bay Karabulut, şalgamın geleneksel halk hekimliğinde vücuda canlılık veren, romatizma, bağırsak, mide ve siyatik sorunlarına iyi gelen bir bitki olarak bilindiğini anlattı. Şalgamın yüksek potasyum içeriği sayesinde kan basıncını düzenlediğini, enerji ve kan akışını sağladığını, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, mide ve sinir problemlerine fayda sağladığını ifade etti. Sivas ve çevresindeki geleneksel halk hikayelerinde, Lokman Hekim'in her yıl en az bir defa şalgam yemeyi ya da şalgam tarlasının kenarından geçmeyi tavsiye ettiğini, bunun da şalgamın şifalı bir bitki olarak görülmesinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Ayrıca kışın soğuk algınlığı veya grip olduğunda "Acılı bir şalgam pilavı yapalım" sözünün atasözü haline geldiğini, bu da halkın şalgamın sağlığa yararlı olduğuna inandığını gösterdi.

KOLESTEROLÜ AZALTIR

Şalgamın insan sağlığı için pek çok faydası olduğu ortaya çıkmıştır. İçindeki kalsiyum sayesinde kemik ve diş sağlığını koruduğunu, yaşlılıkla birlikte oluşan kemik erimesine karşı etkili olduğunu söyledi. Aynı zamanda C vitamini sayesinde öksürük, astım, bronşit ve grip gibi hastalıklara karşı koruyucu olduğunu, sindirim sistemini düzene soktuğunu, kabızlığı önlediğini, hazmı kolaylaştırdığını, gut hastalığına iyi geldiğini, organların düzgün çalışmasına yardımcı olduğunu, kolesterolü azalttığını ve yaşlılığa bağlı katarakt başta olmak üzere göz hastalıklarını önlediğini anlattı. Ayrıca ödem ve inmeye karşı koruduğunu, stresi azalttığını, zihni açtığını, afrodizyak etkisiyle cinsel performansı artırdığını, doğal olarak tüketildiğinde de kansızlığı giderdiğini kaydetti.

SİGARAYI BIRAKMAK İSTEYENLERE YARDIMCI OLUR

Şalgamın karaciğer ve böbreklerde biriken toksinleri temizlediğini, böbrek taşlarının atılmasına yardımcı olduğunu, boğaz ağrılarına iyi geldiğini, iltihabı azalttığını söyledi.

Ayrıca el ve ayaklarda oluşan dolama veya iltihaplı cilt hastalıklarıyla da savaştığını, ter kokusunu engellediğini, sigara bırakmak isteyenler için akciğer ve broşları temizlediğini belirtti.

Ayrıca kalın soyulmuş şalgam kabuğunun ısırgan otuyla birlikte haşlanıp haftada iki kez ayaklara uygulanmasının yaşlılıkla gelen ayak üşümesini önlediğini ve iltihaplı tırnak enfeksiyonlarını tedavi ettiğini söyledi. Ayrıca şalgamın idrar söktürücü ve iştah açıcı olduğunu, kilo almak isteyenler için faydalı olabileceğini söyledi. Son olarak tansiyon hastalarının şalgam yemeye dikkat etmeleri gerektiğini ve fazla tüketmenin midede şişkinliğe neden olabileceğini, bu yüzden mide rahatsızlığı olanların şalgam yemeyi sınırlamaları gerektiğini söyledi.