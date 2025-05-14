Kolombiya tüketici güveninde gerileme, sanayi üretiminde toparlanma

Kolombiya’da tüketici güven endeksi 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 1,5 puan düşerek eksi 8,6 seviyesine geriledi. Bu verilerle birlikte ülkede tüketici güveni art arda 34. ayda da negatif bölgedeki seyrini sürdürdü. Endeksin Haziran 2022’de ulaştığı eksi 1,1 seviyesi hâlâ aşılamazken, bu yılın ilk ayından bu yana toparlanma sinyali vermeyen tüketici güveni ekonomideki kırılganlığı yansıtıyor.

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GELECEK BEKLENTİLERİ DAHA DA ZAYIFLADI

Fedesarollo tarafından yayımlanan rapora göre, bu düşüşün en önemli nedeni geleceğe dair beklentileri ölçen alt göstergede yaşanan 2,6 puanlık azalma oldu. Gelecek beklentileri endeksi Nisan ayında eksi 6,6’ya geriledi. Öte yandan mevcut ekonomik koşulları yansıtan gösterge yalnızca 0,3 puanlık sınırlı bir artışla eksi 11,6 seviyesine yükseldi ve genel endeksi dengeleyecek ölçüde etkili olamadı.

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SANAYİ ÜRETİMİ MARTTA ARTIŞ GÖSTERDİ

Olumsuz tüketici verilerine karşın Kolombiya’da sanayi üretimi Mart 2025’te toparlanma gösterdi. Üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı. Bu artış, Şubat ayındaki yüzde 1,2’lik daralmanın ardından ekonomik çevrelerde beklendiği şekilde gerçekleşti. Sanayi üretimindeki bu toparlanmada en büyük pay, imalat sektöründe yaşanan yüzde 4,9’luk üretim ve satış artışı oldu.

Ancak diğer sektörlerde aynı olumlu tablo görülmedi. Elektrik ve gaz arzı yüzde 0,7, su temini ve arıtma yüzde 2,5, madencilik ve taş ocakçılığı ise yüzde 6,1 oranında küçüldü. Sanayi üretimi verileri Kolombiya Ulusal İstatistik Dairesi tarafından kamuoyuna açıklandı.