Kolombiya ve Şili'den İsrail'e kınama

Kolombiya ve Şili hükümetleri, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyı kınadı.

KAYNAK: AA
Kolombiya ve Şili'den İsrail'e kınama

Şili Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, yüzlerce ölüme ve yaralanmaya yol açan vahşi saldırının "en güçlü" şekilde kınandığı bildirildi.

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırının uluslararası hukuk ve insan haklarının ciddi ihlali anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, "Hukuka uymamak insanların onuruna yönelik bir saldırı teşkil ediyor ve aynı zamanda küresel barış ve güvenliği tehdit ediyor. Bu olay, savaş suçu teşkil edebileceği için yetkili ulusal ve uluslararası makamlarca araştırılmalıdır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Filistin halkıyla dayanışma ve destek belirtilerek, kurbanların ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı da Gazze'deki hastaneye düzenlenen saldırıyı "şiddetli" şekilde kınadığını bildirdi.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı örgütlere çağrıda bulunan bakanlık, Uluslararası hukuk çerçevesinde sivillerin bir an önce korunması gerektiğini belirtti.

Bakanlık, Ortadoğu'da yaşanılan olayların istikrara kavuşması için iki devletli çözümün şart olduğunu vurgulayarak, müzakerelerin derhal başlatılması gerektiğini kaydetti.

BOLİVYA ESKİ DEVLET BAŞKANI MORALES'TEN İSRAİL'E "SERT" TEPKİ

Sosyal medya hesabı X'ten bombalı saldırıda ölen Filistinlilerin beyaz kefenli fotoğrafını paylaşan Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales, "Filistin halkının çektiği acılar nedeniyle çok fazla acı ve çaresizlik hissediyoruz. Şimdi ise bir hastaneye yapılan yeni saldırıda 800'den fazla kişi öldürüldü. İsrail, ABD'nin desteği olmadan bu iğrenç suçları işleyemezdi." ifadesini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan etmişti.

İsrail’in dün abluka altındaki Gazze Şeridi’nde bulunan El-Ehli Baptist Hastanesini hedef alması sonucu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500 kişinin öldüğü bildirilmişti.

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