Filistin’de büyükelçilik açılacak

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in ve Filistin'in Bogota büyükelçilikleriyle görüşmesinin ardından Ramallah'ta büyükelçilik açacağını duyurdu.

KAYNAK: AA
Filistin’de büyükelçilik açılacak

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabı X’teki paylaşımında, İsrail’in Bogota Büyükelçisi Gali Dagan ve Filistin’in Bogota Büyükelçisi Raoulf Almalk ile çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Büyükelçilerle görüşmesinden sonra Ramallah’ta elçilik açacağını belirten Petro, “İki bağımsız ve özgür devletin önünü açacak bir uluslararası barış konferansına ulaşma konusundaki tutumumu ifade ettim. Barış içinde yaşaması gereken ve bu haklara sahip İsrailli ve Filistinli çocuklara dayanışmamı vurguladım. Gazze’ye insani yardım taşıyan bir uçak göndereceğiz. Kolombiya, büyükelçiliğini Filistin Ramallah’ta açacak” ifadelerini kullandı.

Petro, 9 Ekim’de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in Hamas’ın saldırısına cevap verme şeklini eleştirmişti.

İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Petro, “Filistinli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, İsrailli çocukların huzur içinde uyumasıdır. İsrailli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, Filistinli çocukların huzur içinde uyumasıdır” ifadesini kullanmıştı.

PETRO’YA TEŞEKKÜR ETTİ

Filistin’in Bogota Büyükelçisinin kızı, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’ya “Filistin’e yönelik desteği” dolayısıyla teşekkür mektubu gönderdi. Mektubu X sosyal medya hesabından paylaşan Petro, “En güzel mektuplardan birini aldım” ifadesini kullandı.

Kolombiya ile Filistin bayrağını taşıyan 2 çocuğun resminin çizildiği mektupta şu ifadeler kullanıldı:

Günaydın, Sayın Cumhurbaşkanı. Ben Kolombiya’daki Filistin Büyükelçisinin kızı Salma’yım, biz Filistinli çocukları desteklediğiniz ve Gazzeli çocukların kurtarılması için gayretinize çok teşekkür ediyoruz. İşgal altında yaşamak zor, biz çocuklar barış içinde yaşamayı hayal ederiz, bizim için sen bir süper kahramansın.

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