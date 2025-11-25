Kolombiya'nın Yarumal şehrinde ihbar üzerine geçen pazar günü bir otele baskın yapıldı. Baskın sonucu 9 Lev Tahor üyesi gözaltına alınırken, tarikat üyelerinin yanında bulunan 17 çocuk, yetkililer tarafından koruma altına alındı.

Kolombiya Ulusal Göçmenlik Servisi Direktörü Gloria Esperanza Arriero, 23 Kasım'da bir otele düzenlenen baskında gözaltına alınan Lev Tahor tarikatının 9 üyesini sorguladığını söyledi. Kolombiya'da tarikat üyeleri hakkında tutuklama emri olmadığını belirten Arriero, tarikat üyelerinin muhtemelen sınır dışı edileceğini belirtti.

Arriero, tarikat üyelerinin 17 çocuk ile ekimin son haftasında Kolombiya'ya geldiğini ve ülkede yeni tesis kurmak için kullanabilecekleri bir kırsal mülk ararken otelde kaldıklarını aktardı. Çocuklardan 5'inin ABD ve Guatemala pasaportlarına sahip olduğunu belirten Arriero, çocukların Interpol tarafından kayıp kişiler için verilen küresel polis uyarısı olan Sarı Bülten ile arandıklarını bildirdi.

Guatemala polisi, 1 Şubat'ta çocuklara yönelik istismar ve insan kaçakçılığı soruşturması kapsamında tarikatın üst düzey isimlerinden Yoel Alter'i yakalamıştı.

LEV TAHOR TARİKATI

Lev Tahor, çocuk istismarı, tecavüz, zorla evlendirme ve insan kaçakçılığı ile anılan Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudi tarikatı olarak biliniyor.

Tarikat, 1980'lerde Shlomo Helbrans tarafından İsrail'de kuruldu ancak daha sonra buradan ABD, Kanada ve nihayetinde Latin Amerika'ya taşındı. Bugüne kadar aralarında ABD, Guatemala ve Meksika'nın da yer aldığı bazı ülkelerde faaliyet gösteren tarikatın, 300 ila 350 üyesi olduğu düşünülüyor.

Tarikat, üyeleri üzerinde sıkı kontrol uyguluyor, eğitimlerini, yabancılarla etkileşimlerini sınırlıyor ve hatta bazılarının reşit olmayanlarla evlilikler yapmasını sağlıyor.

Meksikalı yetkililer 2022'de Guatemala sınırı yakınlarındaki Chiapas'ta bulunan Lev Tahor kampına baskın düzenleyerek çocuk ve gençleri istismar koşullarından kurtarmıştı.