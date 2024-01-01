Kolombiya'dan 400 milyonluk bilet alan talihlinin ünlü birine benzediği ortaya çıktı. Sosyal medya her olayı dedektif gibi takip ediyor

Kaynak: Haber Merkezi
Kolombiya'dan 400 milyonluk bilet alan talihlinin ünlü birine benzediği ortaya çıktı. Sosyal medya her olayı dedektif gibi takip ediyor
Milli Piyango yılbaşı çekilişi dün gece sahibini bulurken, kazanan talihli hakkında peş peşe iddialar ortaya atıldı. Bilet Kolombiya’dan mı alındı?

Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 3-5-5-0-0-5-4 olduğu açıklandı. Büyük ikramiye haricinde amorti numaraları ve teselli ikramiyesi alan numaralar da açıklandı.

400 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazan talihli dün akşam Milli Piyango’nun özel yılbaşı çekişiyle belli olurken, ikramiyenin Kolombiya’dan online bilet alan bir kişiye çıkması akıllarda soru işareti bıraktı.

Sosyal medyada bazı vatandaşların konuyla alakalı tepkisi gündem oldu.

kj.jpg

Büyük ikramiyeyi kazan kişinin Kolombiyalı olup olmadığı henüz tespit edilemezken, sosyal medyada bazı vatandaşlar, bu gizemli kişiyi, mizahi bir dille Milli Piyango’nun sahibi Yıldırım Demirören’e benzetti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Kolombiyalı gizemli kişiyi Demirören’e benzetmesi, akıllara Milli Piyango şirketinin sahibinin bu parayı kendisine aldığı yönünde soru işaretlerine sebep oldu.

İşte o paylaşımlar:

hk-001.jpg

1-002.jpg

2-002.jpg

3-001.jpg

4.jpg

5-001.jpg

6.jpg

Son Haberler
Sakarya’da orman yangını Gündem
Sakarya’da orman yangını
Üst geçitte intihar girişiminde yürekler ağza geldi. Trafik durdu Gündem
Üst geçitte intihar girişiminde yürekler ağza geldi. Trafik durdu
Batman'da sis! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı Gündem
Batman'da sis! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
Kırklareli'nde terör operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı Gündem
Kırklareli'nde terör operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
2024 yılı trafik cezaları belli oldu. Kırmızı ışık, emniyet şeridi, hız limiti yakar adamı Ekonomi
2024 yılı trafik cezaları belli oldu. Kırmızı ışık, emniyet şeridi, hız limiti yakar adamı
Fatih Terim, Seçil Erzan ile şoförünün telefonundan, Hakan Şükür ile de eşinin telefonundan görüşmüş. Skandal ortaya çıktı Spor
Fatih Terim, Seçil Erzan ile şoförünün telefonundan, Hakan Şükür ile de eşinin telefonundan görüşmüş. Skandal ortaya çıktı