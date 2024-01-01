Kolombiya'dan 400 milyonluk bilet alan talihlinin ünlü birine benzediği ortaya çıktı. Sosyal medya her olayı dedektif gibi takip ediyor

Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 3-5-5-0-0-5-4 olduğu açıklandı. Büyük ikramiye haricinde amorti numaraları ve teselli ikramiyesi alan numaralar da açıklandı.

400 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazan talihli dün akşam Milli Piyango’nun özel yılbaşı çekişiyle belli olurken, ikramiyenin Kolombiya’dan online bilet alan bir kişiye çıkması akıllarda soru işareti bıraktı.

Sosyal medyada bazı vatandaşların konuyla alakalı tepkisi gündem oldu.

Büyük ikramiyeyi kazan kişinin Kolombiyalı olup olmadığı henüz tespit edilemezken, sosyal medyada bazı vatandaşlar, bu gizemli kişiyi, mizahi bir dille Milli Piyango’nun sahibi Yıldırım Demirören’e benzetti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Kolombiyalı gizemli kişiyi Demirören’e benzetmesi, akıllara Milli Piyango şirketinin sahibinin bu parayı kendisine aldığı yönünde soru işaretlerine sebep oldu.

İşte o paylaşımlar: