Kolombiya’dan Gazzeli çocuklara yardım eli

Başkent Bogota'da gazetecilere açıklama yapan Murillo, Gazze'den getirilecek 50 Filistinli çocuğun askeri hastanede tedavi edileceğini duyurdu.

Murillo, çocukların Mısır üzerinden getirileceğini belirterek, "Amacımız, Gazze'deki saldırılarda yaralanan veya sakat kalan 35 ila 50 çocuğu Kolombiya'ya getirmek. Refakatçileriyle birlikte en fazla 6 ay boyunca burada ağırlamak istiyoruz; daha sonra Mısır'a geri gönderilecekler." dedi.

Mısır ve Ürdün dışişleri bakanlarından konuyla ilgili gerekli desteği aldıklarını belirten Murillo, "Onların iyileşmelerine katkı sağlayacak protezler ve diğer medikal ekipmanları hazırlıyoruz. Gelme tarihlerini henüz söyleyemem ancak çalışmalarımızda ciddi ilerleme kaydettik. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro zaten gerekli talimatları verdi." şeklinde konuştu.

Murillo ayrıca, diğer ülkeleri Gazzeli çocukların tedavisine katkıda bulunmaya teşvik ettiklerini ifade etti.

Kolombiya, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle 3 Mayıs'ta diplomatik ilişkilerini resmen kestiğini duyurmuştu.