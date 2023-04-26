Kolombiyalı eski istihbarat çalışanı ABD'de 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Kolombiya Ordu İstihbaratında da görev yapmış 41 yaşındaki Fabian Humberto Tovar Caicedo, bazıları 10 tona ulaşan kokain kaçakçılığı operasyonlarını organize etmek suçlamasıyla hüküm giydi.

Savcılık, söz konusu uyuşturucunun, ABD'de dağıtılmak üzere Kolombiya'dan Meksika'ya sevk edildiğini bildirdi.

Sanık, 2017-2018'de uyuşturucu kaçakçılığı için komplo kurmak, Kolombiyalı bir polis memuruna rüşvet vermek ve askeri eğitimini kötüye kullanarak telefon şifrelemek suçlarından 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tovar Caicedo'nun, ABD’de hapis cezası alan beş Kolombiya Ordusu ve Ulusal Polisi üyesinden biri olduğu kaydedildi.

Mahkemede Fragoso D’Acunti, Fabian Andres Leyton Vargas, ve Antonio Aldemar Avila Acevedo da 12 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Jose Mauricio Castaneda Garzon 7 yılı aşkın hapis cezası aldı.