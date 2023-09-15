Kolombiya'ya siber saldırı düzenlendi

Kolombiya'da devlet kurumlarına, telekomünikasyon ve teknoloji hizmetleri sağlayıcısı IFC Networks şirketine siber saldırı yapıldı.

KAYNAK: AA
Kolombiya'ya siber saldırı düzenlendi

Saldırının ardından Sanayi ve Ticaret Müsteşarlığı, Sağlık Müfettişliği, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Yargı Yüksek Kurulu'na ait internet sitelerine giriş yapıldığı anda hata bildirimleriyle karşılaşıldığı kaydedildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, siber saldırının devlet kurumlarına yönelik etkisinin araştırıldığı belirtilerek, "Siber saldırının kurumları tam olarak ne ölçüde etkilediğini inceliyoruz. Olayın hizmet sağlayıcısı IFX Networks'e karşı yapıldığını değerlendiriyoruz ancak devlet kurumlarına ne gibi zarar verdiğini açıklığa kavuşturmamız gerekiyor." ifadesine yer verildi.

Hükümetten yapılan açıklamada ise siber saldırıdan kurumların etkilenmediği ve birkaç saat içinde durumun tespit edileceği aktarıldı.

Siber güvenlik firması Fortinet'in raporuna göre, Kolombiya yılbaşından bu yana 5 milyardan fazla siber saldırı girişiminin hedefi oldu.

Latin Amerika ülkeleri arasında Kolombiya'nın Brezilya, Meksika ve Venezuela'nın ardından en çok siber saldırıya maruz kalan ülke olduğu bilgisi paylaşıldı.

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