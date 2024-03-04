Kolon kanserini önleyen meyvesinin

Kaynak: Haber Merkezi
Kolon kanserini önleyen meyvesinin
Ejder meyvesinin az bilinen yararları neler? İşte yanıtı...

Ejder meyvesi, aynı zamanda pitaya veya dragon meyvesi olarak da bilinen, kaktüsgiller ailesine ait sıcak ve tropikal iklimleri tercih eden bir meyve türüdür. Bu meyve, lezzetinin yanı sıra sağlık üzerindeki faydalarıyla da dikkat çeker. Tropikal iklimlerde, özellikle Orta Amerika’da yaygın olarak yetişirken, Türkiye’de Antalya ve Muğla gibi bazı bölgelerde de başarıyla yetiştirilmektedir. İzmir’de ise özel seralarda pitaya üretimi yapılmaktadır.

Ejder Meyvesinin Sağlık Yararları:

Magnezyum açısından zengin bir kaynaktır.

Yüksek lif içeriğine sahiptir.

Sindirim sistemine ve bağırsak sağlığına katkıda bulunur.

Bağırsaklardaki sağlıklı bakteri florasının gelişimini destekler.

C vitamini ve karotenoidler bakımından zengin olup, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Vücutta vitamin emilimini artırıcı etkisi vardır.

Yapılan araştırmalar, ejder meyvesinin özellikle kolon kanseri riskine karşı koruyucu etkileri olabileceğini göstermektedir.

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