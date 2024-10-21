Kolundaki jilet izleri dikkat çekmişti! Umut Akyürek'in kızıyla ilgili yeni gelişme

Kaynak: Oda Tv
Kolundaki jilet izleri dikkat çekmişti! Umut Akyürek'in kızıyla ilgili yeni gelişme

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul’un yasaklı madde kullandığını söylediği bir video yayınlamıştı. Akyürek'in kızının sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Türk Sanat Müziği'nin güçlü seslerinden biri olan Umut Akyürek, gündeme bu kez kızıyla düştü. 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul ile ilgili paylaşımıyla gündeme oturan ünlü sanatçı kızının yasaklı madde bağımlısı olduğunu bu yüzden kendini odaya kilitlemek zorunda kaldığını ve defalarca polis çağırdığını açıklamıştı.

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KOLUNDAKİ JİLET İZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Annesinin açıklamalarının ardından Melek, sosyal medya hesabından kelepçeli bir paylaşım yaparak "Başladı bizim mesai" ifadelerini kullanmıştı. Melek Ertuğrul’un paylaşımından ziyade kolundaki jilet izleri dikkat çekmişti. Umut Akyürek’in kızı Melek'le ilgili yeni bir gelişme yaşandığı öğrenildi.

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PSİKİYATRİ HASTALARIYLA BİR ARADA

Oda TV'nin haberine göre, polis müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Melek'in hastanede psikiyatri hastalarıyla bir arada olduğu öğrenildi.

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Umut Akyürek’in zor anları! Kızının yasaklı madde kullandığını açıkladıUmut Akyürek’in zor anları! Kızının yasaklı madde kullandığını açıkladı

Ünlü sanatçı Umut Akyürek, kızının sağlık durumuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

'Hastanede ama şu an çözüm değil. Rehabilite merkezine ihtiyacı var, onu araştırıyoruz. 1-2 yerle iletişime geçtik. Psikiyatri hastalarıyla yatıyor şu an. Devlet hastanesinde şu an rehabilitasyon merkezi yok maalesef... Kızım tabii ki iyileşmek istiyor. Kimyasal madde etkisi vücutta, sıkıntılı durum. Alkol, sigara ve internet bağımlılığı gibi... Kızımızı Allah'ın izniyle kurtaracağız.'

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